POL-NK: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fußgänger

Schiffweiler, Ortsteil: Landsweiler-Rede (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 20:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Fußgänger in der Kreisstraße in Landsweiler-Reden. Ein 58-jähriger Fußgänger aus Schiffweiler überquerte die Kreisstraße an einer Ampelanlage im Kreuzungsbereich zur Hauptstraße bei Grünlicht. Ein 25-jähriger Fahrzeugführer aus Schiffweiler bog bei ebenfalls Grünlicht von der Hauptstraße in die Kreisstraße ab und übersah den Fußgänger auf der Fahrbahn. Durch die Kollision mit dem linken Außenspiegel wurde der Fußgänger leicht im Bereich des Rückens verletzt. Eine Erstversorgung durch Rettungssanitäter vor Ort war ausreichend.

