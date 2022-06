API-TH: Schwerer Unfall - Zeugen gesucht

A4 AS Ronneburg (ots) - Am gestrigen Montag wurde auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt a.M. im Bereich der AS Ronneburg eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. In diesem Abschnitt ist baustellenbedingt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h festgelegt. Es durchliefen insgesamt 6.185 Fahrzeuge die Messstelle. Es wurden 239 bußgeldrelevante Verstöße festgestellt, davon müssen 16 Fahrzeugführer mit ...

mehr