POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Pkw-Aufbrecher machen Beute

Pforzheim (ots) - Auf eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus im Bereich Sonnenhof hatten es Einbrecher am Montagnachmittag abgesehen. Nach derzeitigem Stand drangen die Täter gewaltsam über einen Balkon auf der Rückseite in das in der Carl-Schurz-Straße gelegene Haus ein. In der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 19:30 Uhr wurde die gesamte Wohnung durchwühlt ...

mehr