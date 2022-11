POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Nach Einbruch in Gartengrundstück Werkzeuge entwendet

Wurmberg (ots) - Noch unbekannte Täter sind am Samstagabend in ein Haus in Wurmberg eingebrochen und durchwühlten dieses. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sind bislang unbekannte Täter am Samstagabend zwischen 17:30 Uhr und 23:00 Uhr gewaltsam in ein Wohnhaus in der Waldenserstraße eingedrungen. Die Einbrecher durchwühlten die Wohnräume und entwendeten ...

