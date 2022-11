Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Betrunken Unfallflucht gemeldet

Nagold (ots)

Ein 46-Jähriger hat am Montagabend auf dem Polizeirevier Nagold einen zuvor verursachten Verkehrsunfall angezeigt. Hierzu war er offenbar alkoholisiert zur Polizeidienststelle gefahren.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Mann am Morgen desselben Tages mit seinem Ford die Autobahn 81 in Fahrtrichtung Stuttgart. Im Bereich einer Baustelle kollidierte er mit einer Warnbarke, die sich am Fahrbahnrand befand. Im Anschluss an den Unfall fuhr er weiter, ohne diesen anzuzeigen. Am Abend bemerkte er einen Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro an seinem Fahrzeug. Daraufhin fuhr er zum Polizeirevier Nagold, um dies im Nachhinein zu melden. Als die Polizeibeamten bei der Anzeigenaufnahme Alkoholgeruch bemerkten, wurde dem 46-Jährigen ein Atemalkoholvortest angeboten. Dieser ergab einen Wert von rund 2 Promille. Der Ford-Fahrer muss nun mit einer Strafanzeige rechnen, in welcher er sich wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Verkehr verantworten muss.

