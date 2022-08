Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl aus PKW

66606 St. Wendel - Niederlinxweiler (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 05:00 Uhr, wurde durch einen Augenzeugen in Niederlinxweiler beobachtet, wie sich zwei männliche Personen an geparkten PKW zu schaffen machten und offensichtlich die Verschlusssituation der Fahrzeuge überprüften. Der Zeuge alarmierte hierauf die Polizei, verlor jedoch den Sichtkontakt als die Beiden sich in Richtung Bahnhof Niederlinxweiler entfernten. Im Rahmen der durch die Polizei durchgeführten Überprüfungen musste im Bereich der Straße "Großer Gänsberg" ein PKW mit eingeschlagener Seitenscheibe festgestellt werden. Nach Auskunft der Fahrzeugalterin sei eine im Fußraum abgelegte Handtasche entwendet worden. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen machen können. Bei den beiden Tatverdächtigen soll es sich um zwei männliche Personen, zwischen etwa 170cm -180cm Größe, gehandelt haben. Eine der beiden Personen habe eine dunkle Hose mit orangenen Streifen und eine orangene Kappe getragen, die zweite eine Dreiviertelhose und einen Rucksack. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

