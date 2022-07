Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Kraftstoffdiebstahl in Marpingen

66646 Marpingen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 03:30 Uhr, kam es zumindest zu einem versuchten Diebstahl von Kraftstoff aus einer Baumaschine im Bereich des EVS Wertstoff-Zentrums in der Marpinger Straße in Marpingen-Alsweiler. Die bislang unbekannten Täter konnten von einem Zeugen beobachtet werden, flüchteten jedoch vor Eintreffen der Einsatzkräfte mit einem PKW. Ob die Täter tatsächlich Kraftstoff entwendeten ist bislang noch nicht bekannt. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

