Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Brand eines Rapsfeldes

St. Wendel (ots)

Im Verlauf des Wochenendes kam es auf einem Rapsfeld in der Nähe der Alsfassener Straße in St. Wendel zu einem kleineren Flächenbrand. Der geschädigte Landwirt wollte am Montag seinen Raps dreschen und musste dabei feststellen, dass Teile seiner Ernte verbrannt waren. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Brand aller Wahrscheinlichkeit fahrlässig ausgelöst wurde. Entsprechend der festgestellten Spuren wird davon ausgegangen, dass der Verursacher sein Fahrzeug im Rapsfeld des Geschädigten wendete und das extrem trockene Gras am Feldrand durch die Abgasanlage entzündet wurde. Glücklicherweise griff das Feuer nicht auf eine größere Fläche über und brannte selbstständig aus. In diesem Zusammenhang möchten die Polizei St. Wendel und die Feuerwehren des Landkreises auf die aktuell sehr hohe Brandgefahr auf Feldern und in Wäldern hinweisen. Schon kleinste Glutreste können ausreichen um große Brände zu entfachen.

