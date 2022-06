POL-NK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Neunkirchen - Innenstadt (ots) - Am gestrigen Abend, 07.06.2022 gegen 20:00 Uhr, wurde in der Willi-Graf-Straße in Neunkirchen eine Boa Constrictor (Jungtier) aufgefunden und an den Tiernotruf übergeben. Der Besitzer wird gebeten sich mit der Polizei Neunkirchen oder dem Tiernotruf in Verbindung zu setzen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Neunkirchen NK- ESD (POKin Thull) Falkenstraße 11 66538 Neunkirchen Telefon: 06821/2030 E-Mail: ...

