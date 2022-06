Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Pressemeldungen der PI Neunkirchen für den Zeitraum vom 10.06.2022 - 12.06.2022

Neunkirchen (ots)

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Tankstelle in Illingen-Uchtelfangen

Am Freitag, dem 10.06.2022 versuchten unbekannte Täter gegen 23:30 Uhr in eine Tankstelle im Ortsteil Uchtelfangen einzubrechen. Hierzu rissen sie zunächst die auf der Gebäuderückseite befindliche Wellblechverkleidung ab und schnitten anschließend die darunterliegende Aluminiumverkleidung auf. Die dahinter befindliche Dämmschicht wurde in einem Bereich von 20 cm x 40 cm entfernt. Zu einem Einstieg ins Gebäude kam es hingegen nicht, da die unbekannten Täter wohl bei der weiteren Tatausführung gestört wurden und schließlich die Örtlichkeit verließen.

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel. 06821/2030.

Brand zweier PKW in Neunkirchen-Sinnerthal

Am Samstag, dem 11.06.2022 ging gegen 00:55 Uhr eine Mitteilung über einen brennenden PKW im Sinnerthaler Weg in Neunkirchen-Sinnerthal ein. Durch einen unbekannten Täter wurde ein Lieferwagen auf bislang nicht näher bestimmbare Weise in Brand gesetzt. Das Feuer griff anschließend auf einen dahinter geparkten Lieferwagen über, so dass letztlich beide Fahrzeuge vollständig ausbrannten. Es entstand ein Sachschaden von ca. 40.000 EUR. Verletzt wurde niemand.

Bei Hinweisen zur Tat wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel. 06821/2030.

Versuchte Brandstiftung an einem PKW in Neunkirchen-Wiebelskirchen

Am Samstag, 11.06.2022 gegen 20:30 Uhr versuchte ein unbekannter Täter offensichtlich einen geparkten PKW im Bereich des Steinbacher Bergs in Wiebelskirchen anzuzünden. Hierzu übergoss er den Heckbereich des Fahrzeugs mit einer geringen Menge an Diesel-Kraftstoff. In einer Entfernung von etwa 1 m zum abgestellten PKW zündete er anschließend zwei Feuerwerkskörper. Zu einem Brandgeschehen kam es glücklicherweise nicht.

Bei Hinweisen zur Tat wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel. 06821/2030

