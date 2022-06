Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Auffinden einer Schlange

Neunkirchen - Innenstadt (ots)

Am gestrigen Abend, 07.06.2022 gegen 20:00 Uhr, wurde in der Willi-Graf-Straße in Neunkirchen eine Boa Constrictor (Jungtier) aufgefunden und an den Tiernotruf übergeben. Der Besitzer wird gebeten sich mit der Polizei Neunkirchen oder dem Tiernotruf in Verbindung zu setzen.

