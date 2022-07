POL-WND: Einbruch in Bienenhütte

Tholey (ots) - Am gestrigen Tag erstattete ein 61jähriger Geschädigter aus Tholey Strafanzeige wegen Diebstahls bei der Polizei St. Wendel. Bereits vor ca. 10-14 Tagen seien ihm zwei Fahrräder aus einem Fahrradraum neben der Garage seines Anwesens in der Unterortstraße in Tholey entwendet worden. Der Schaden beläuft sich auf eine Summe im vierstelligen Bereich. Eventuell haben Zeugen etwas Auffälliges beobachtet und werden gebeten sich bei der Polizei in St. Wendel ...

mehr