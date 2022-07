Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfall mit verletztem Zweiradfahrer auf der L 310 zwischen Gehweiler und Reitscheid

Namborn (ots)

Am Sonntagnachmittag befuhr ein 68 jähriger Mann aus Saarbrücken mit seiner Vespa die Landstraße 310 von Gehweiler kommend in Fahrtrichtung Reitscheid. In einer dortigen scharfen Kurve geriet er auf eine schwer zu erkennende Schicht Rollsplitt, die sich auf der Fahrbahn befand. Er verlor daraufhin die Kontrolle über die Vespa und kam zu Fall. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer fand ihn auf der Fahrbahn liegend vor, setzte den Notruf ab und leistete Erste Hilfe. Der verunfallte Fahrer wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

