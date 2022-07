Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Gefährliches Verkehrsmanöver

66606 St. Wendel - Remmesweiler (ots)

Am vergangenen Sonntag, gegen 20:45Uhr, kam es auf der L130 zwischen Remmesweiler und Oberlinxweiler zu einem kritischen Überholmanöver. Ein Zeuge schilderte, dass er aus Remmesweiler kommend in Fahrtrichtung Oberlinxweiler gefahren sei. Kurz nach einer dortigen scharfen Rechtskurve sei er dann von einem nachfolgenden PKW überholt worden, obwohl dieser offensichtlich den Gegenverkehr nicht überblicken konnte. Nur durch ein starkes Abbremsen konnte der Anzeigeerstatter eine Kollision des Überholenden mit dem Gegenverkehr verhindern, indem er diesem rechtzeitig eine Lücke schuf um wieder auf seine Fahrspur einfahren zu können. Der entgegenkommende Fahrzeugführer sei wohl so schockiert gewesen, dass er die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe. Die Polizei sucht nun insbesondere nach diesem Zeugen, welcher einen PKW mit "NK"- Kreiskennung fuhr. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell