Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Sachschaden verursacht und abgehauen II

St. Wendel - OT Bliesen (ots)

Am Abend des 18.07.22 hörten Zeugen in der St. Wendler Straße in Bliesen gegen 22.30 Uhr einen lauten Knall. Ein Anwohner musste im Zuge dessen leider feststellen, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen seinen am Fahrbahnrand abgestellten PKW gefahren ist. Das verursachende Fahrzeug ist vermutlich von weißer Farbe und hat bei der Kollision seinen rechten Außenspiegel verloren. Zeugen werden gebeten Hinweise an die Polizei St. Wendel unter 06851/8980 zu melden.

