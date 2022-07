Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Einbruch in Raiffeisenmarkt

Marpingen (ots)

Am Wochenende kam es in einem Raiffeisenmarkt in Marpingen zu einem Einbruch. An besagtem Objekt wurde bereits vor einigen Tagen der Zaun, der zum Gelände führt aufgeschnitten. Dies sollte sich aller Wahrscheinlichkeit nach als Vorbereitungshandlung für den nun erfolgten Diebstahl herausstellen. Als der Marktleiter den Betrieb am Montagmorgen betrat beschlich ihn gleich ein ungutes Gefühl. Er sollte Recht behalten. Bei der Prüfung der vorhandenen Waren wurde festgestellt, dass die unbekannten Täter Gegenstände mit einem Sachwert im vierstelligen Bereich erbeutet haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell