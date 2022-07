Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstähle auf Friedhöfen halten an

66649 Oberthal-Güdesweiler (ots)

Wie bereits in den vergangenen Tagen mehrfach berichtet, kommt es derzeitig im Landkreis St. Wendel vermehrt zu Diebstählen auf Friedhöfen. Aktuell wurde ein weiterer Diebstahl auf dem Friedhof in Oberthal - Güdesweiler gemeldet. Hier wurde am vergangenen Wochenende eine bronzene Madonna, welche am Grabstein verschraubt war, entwendet. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen machen können. Hinweise telefonisch unter der 06851/898-0 oder per mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

