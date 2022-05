Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Verkehrsteilnehmer unter Alkohol-und Drogeneinfluss

Sonneberg (ots)

Im Laufe des gestrigen Abends bzw. der zurückliegenden Nacht wurden in Sonneberg insgesamt drei Verstöße im Zusammenhang mit Alkohol und Drogen festgestellt. So wurde kurz vor 20:00 Uhr ein 22-Jähriger in der Bernhardstraße in Sonneberg mit seinem Pedelec kontrolliert. Neben des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz muss sich der junge Mann weiterhin aufgrund eines positiven Drogenschnelltests verantworten. Eine Blutprobenentnahme erfolgte. Kurz nach Mitternacht wurde ein 68-Jähriger in der Eichendorffstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,6 Promille, sodass eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung durchgeführt wurde. Wenige Minuten später fanden die Beamten im Rahmen der Kontrolle eines 17-jährigen Radfahrers eine geringe Menge Betäubungsmittel und stellten diese sicher.

