Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrten festgestellt

Rudolstadt (ots)

Am Donnerstagabend stellten die Beamten der LPI Saalfeld zwei Verkehrsteilnehmer in Rudolstadt fest, welche sich unter Alkoholeinfluss im öffentlichen Verkehrsraum bewegten. So konnte nach Zeugenhinweisen auf einen möglicherweise alkoholisierten Fahrzeugführer der Betroffene im Bereich des Kaufland-Parkplatzes in Rudolstadt festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 23-Jährigen ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme beim Beschuldigten, sein Führerschein wurde sichergestellt. Kurz vor Mitternacht wurde weiterhin ein Kleinkraftrad-Fahrer in der Lengefeldstraße in Rudolstadt kontrolliert, nachdem er eine auffällige Fahrweise gezeigt hatte. Ein Atemalkoholtest bei dem 34-Jährigen ergab einen Wert von mehr als 2,3 Promille, sodass ebenfalls eine Blutprobenentnahme erfolgte. Weiterhin wurde bekannt, dass das geführte Fahrzeug nicht über eine Pflcihtversicherung verfügte- sodann wurde das Kleinkraftrad sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell