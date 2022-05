LPI-SLF: Ohne Fahrerlaubnis, aber unter Alkoholeinfluss, unterwegs

Unterwellenborn/ Kamsdorf (ots) - Aufgrund eines Verkehrsunfalles am gestrigen Nachmittag kam es in Kamsdorf zur Beschädigung mehrerer Verkehrseinrichtungen, zum Stromausfall sowie zur zeitweisen Vollsperrung der Fahrbahn. Wie sich später herausstellte, befuhr ein 35-Jähriger die Zollhäuser Straße vom Kreisverkehr her kommend in Richtung Ortsmitte/ Landesstraße ...

mehr