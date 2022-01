Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrug- Zeugensuche

Ilmenau (ots)

Gestern, gegen 13.15 Uhr wurde eine 53-Jährige in der Oehrenstöcker Landstraße durch eine unbekannte männliche Person angesprochen und um eine Spende in Höhe von 5 Euro für einen gemeinnützigen Zweck gebeten. Die Frau händigte dem Unbekannten 100 Euro aus, welche er vorgab in einem angrenzenden Geschäft wechseln zu wollen. Der Unbekannte nahm das Bargeld an sich und flüchtete. Der Mann wird wie folgt beschrieben: circa 175 cm groß, zwischen 18 und 24 Jahre alt, schlanke Statur, dunkle Haare. Er war mit einer Jacke der Farben Blau und Weiß bekleidet. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0019578/2022) entgegen. (jd)

