LPI-SLF: Verkehrsunfall während Abbiegevorgang

Königsee (ots)

Ein Verkehrsunfall in Königsee am gestrigen Nachmittag ging verhältnismäßig glimpflich aus. Der Fahrer eines Kleintransporters beabsichtigte im Bereich der Landesstraße 2389 von Königsee kommend in eine Seitenstraße abzubiegen und setzte ordnungsgemäß den Blinker. Nachdem der Fahrer seine Geschwindigkeit verlangsamte und den Abbiegevorgang begann, setzte die hinter ihm fahrende 39-Jährige zum Überholen an und kollidierte mit dem Abbiegenden. Offensichtlich hatte die Frau den Blinker unklar gedeutet - die abschließenden Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an. Der Zusammenstoß ging verhältnismäßig glimpflich für ein Unfallgeschehen dieser Art aus- dennoch wurden Fahrerin als auch Beifahrer des verursachenden PKW leicht verletzt.

