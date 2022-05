Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (ots)

Im Laufe des gestrigen Dienstages ereigneten sich im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt mehrere Verkehrsunfälle, wodurch teilweise Personen verletzt wurden. So kollidierten zwei Verkehrsteilnehmer gegen 07:35 Uhr im Bereich der Kreisstraße 126 zwischen Ober- und Unterpreilipp. Durch den seitlichen Zusammenstoß in einer Kurve wurde die 18-jährige Fahrerin leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn war zeitweise blockiert. Kurze Zeit später kam es in der Ortslage Sitzendorf während eines Parkmanövers zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW-Fahrer und einer Radfahrerin. Die Frau stürzte und wurde leicht verletzt. Am Abend dann kam es weiterhin in Rudolstadt zu einem Verkehrsunfall, wodurch zwei Fahrzeuge beschädigt sowie die Fahrerin verletzt wurde. Die 50-Jährige beabsichtigte, vom Parkplatz der Galeria Rudolstadt herauszufahren und betätigte ausversehen vor der Ausfahrts-Schranke wartend offensichtlich das Gaspedal. Sodann durchbrach die Fahrerin die Schrankenanlage, fuhr geradeaus über die Fahrbahn und kollidierte schließlich mit einem gegenüber geparkt abgestellten PKW, sodass an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Die Frau wurde leicht verletzt und anschließend medizinisch versorgt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell