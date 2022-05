Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallverursacher mit 1,4 Promille unterwegs und verursacht hohen Sachschaden

Unterwellenborn/ Kamsdorf (ots)

Aufgrund eines Verkehrsunfalles am gestrigen Nachmittag kam es in Kamsdorf zur Beschädigung mehrerer Verkehrseinrichtungen, zum Stromausfall sowie zur zeitweisen Vollsperrung der Fahrbahn. Wie sich später herausstellte, befuhr ein 35-Jähriger die Zollhäuser Straße vom Kreisverkehr her kommend in Richtung Ortsmitte/ Landesstraße 1105. Etwa auf Höhe der Einmündung Lämmergasse kollidierte der Fahrer mit einem entgegenkommenden PKW und verursachte Sachschaden an beiden Fahrzeugen. In der weiteren Folge stieß der Unfallverursacher weiterhin mit einem Stromkasten, einem Hinweisschild sowie einer Straßenlaterne zusammen und kam schließlich schleudernd zum Stehen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 35-Jährigen ergab einen Wert von über 1,4 Promille, sodass die entsprechenden Maßnahmen durchgeführt wurden. Zum Zwecke der Unfallaufnahme sowie der Bergung der Fahrzeuge, war die Fahrbahn zeitweise gesperrt; zudem kam es zu Ausfällen der Stromversorgung der angrenzenden Haushalte.

