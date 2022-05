Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Kreisstraße 302/ Schöndorf (ots)

Am Montagmorgen wurde durch Mitarbeiter des Landratsamtes des Saale-Orla-Kreises eine Verkehrsunfallflucht in Schöndorf festgestellt, sodass zum Zwecke der Ermittlungen weitere Zeugen gesucht werden, welche Hinweise zum möglichen Verursacher geben können. Aufgrund von bislang vorliegenden Zeugenaussagen kommt möglicherweise der Unfallzeitzaum am Sonntagmorgen (08.05.2022), gegen 04 Uhr, in Betracht. Der/ die unbekannte Unfallverursacher/in befuhr der Spurenlage zufolge die Kreisstraße 302 in Schöndorf und kam aus unklarer Ursache von der Fahrbahn ab. Rund 90 Meter abseits der Straße kam der Unfall-PKW anschließend zum Liegen und verursachte nicht unerheblichen Öl-Sachschaden, welcher durch eine entsprechende Firma im Laufe des Montages beseitigt wurde. Hinweise nimmt die Polizei in Schleiz unter 03663-4310 entgegen.

