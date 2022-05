Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brand

Weimar (ots)

Die Mitteilung über einen Wohnungsbrand in der Weimarer Bertuchstraße löste am Dienstagabend einen Großeinsatz jedweder Rettungskräfte aus. Aus einer der Wohnungen drang Rauch aus dem Fenster. Glücklicherweise konnte schnell Entwarnung gegeben werden: der Inhaber ließ beim Verlassen seiner Wohnung versehentlich den Herd an. Eine darauf befindliche Schüssel geriet in Brand. Ein Ausbreiten der Flammen konnte verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in der Küche im vierstelligen Bereich.

