Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In Kita eingebrochen

Weimar (ots)

Bereits zu Beginn des Monats verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zum Gelände des Kindergartens in Kapellendorf. Dankbarerweise vergriff er sich nicht an den Spielgeräten der Kinder. Objekt seiner Begierde waren die verzinkten Metallfüße einer Holzbank im Wert von etwa 200 Euro. Derzeit gibt es keine Hinweise auf den Täter. Personen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten sich mit der PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de in Verbindung zu setzen.

