Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf und davon

Jena (ots)

In den Morgenstunden des Montages beobachtete eine Zeugin, wie ein geparktes Fahrzeug beschädigt wurde und der Unfallverursacher einfach davonfuhr. Gegen 07:30 Uhr befuhr ein brauner Transporter die Magnus-Poser-Straße in Jena und kollidierte, auf Höhe der Hausnummer 1, mit dem Außenspiegel eines ordnungsgemäß geparkten Fahrzeuges. Durch den Zusammenstoß wurde die Spiegelvorrichtung beschädigt. Der Unfallverursacher stieg zunächst aus seinem Fahrzeug aus, begutachtete den Schaden und steckte einen Zettel an die Windschutzscheibe. Anschließend stieg der Mann wieder in seinen Transporter und fuhr in Richtung Karl-Liebknecht-Straße davon. Die Zeugin, welche den Unfall beobachtet, begutachtete den Zettel und stellte fest, dass dieser nicht beschrieben war, sodass der Unbekannte nicht seinen Pflichten nachgekommen ist und sich widerrechtlich vom Unfallort entfernt hat. Daraufhin wurde die Polizei zur Sachverhaltsaufnahme hinzugerufen.

