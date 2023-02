POL-CE: Ein Schwerverletzter nach Verkehrsunfall

Celle (ots) - Celle - Im Laufe der vergangenen Woche sind bei der Polizei Hinweise auf eine Veranstaltung am Wochenende in der leerstehenden Jugendherberge in Celle eingegangen. Durch Recherche ist eine entsprechende Veranstaltung in den sozialen Medien gefunden worden, welche zur Spitze über 200 Abonnentinnen und Abonnenten hatte. Die Polizei informierte den ...

mehr