Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf: Zwei junge Männer nach Disco-Besuch überfallen

Celle (ots)

Celle - In der Nacht zum 04.02.23, gegen 03:00 Uhr, ist der Polizei ein Raub auf zwei Touristen gemeldet worden. Ein 24-jähriger Hamburger und sein ebenfalls 24-jähriger Freund aus Wittenförden sind auf Grund eines Auftritts zweier DJ's nach Celle gereist. Nach dem Besuch der Veranstaltung haben sie sich zu Fuß auf den Weg zu ihrer Unterkunft in die Hannoversche Heerstraße gemacht. Auf dem Triftweg, Höhe Ohlhorststraße, ist den beiden Männern eine Personengruppe entgegengekommen. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Streitgespräch und Auseinandersetzungen. Von den beiden Männern ist auch Geld gefordert worden. Wer Zeuge des Vorfalls geworden ist oder Hinweise geben kann, wendet sich an die Polizei in Celle unter 05141/2770

