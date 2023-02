Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Tödlicher Verkehrsunfall

29320 Baven/Müden (ots)

Am Samstagabend gegen 17.35 h kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 240 zwischen Baven und Müden. Ein 40-jähriger Mann aus dem nördlichen Landkreis war mit seinem Pkw VW Polo aus Hermannsburg kommend in Richtung Müden unterwegs, als er in Höhe Backebergsmühle nach Zeugenaussagen plötzlich nach links von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte. Der Mann verstarb trotz sofortiger Versorgung durch Ersthelfer noch an der Unfallstelle; der Pkw wurde total zerstört. Weitere Personen saßen nicht im Fahrzeug. Während der Unfallaufnahme und Bergung war die Landesstraße für mehrere Stunden gesperrt.

