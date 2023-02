Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Diebstahl von Metall vom Firmengelände und entwendeter PKW-Anhänger

Celle (ots)

Unterlüß - Zu einem Fall von Metalldiebstahl ist es in der Zeit zwischen dem 01.02.23, 17:30 Uhr, und dem 02.02.23, 10 Uhr, gekommen. Nach ersten Erkenntnissen hat die bislang unbekannte Täterschaft zunächst den Zaun des Firmengeländes in der Straße Wildbahn durchtrennt um so auf das Gelände zu gelangen. Anschließend ist dann das Metall vom Gelände entwendet worden. In dem Zusammenhang ist im gleichen Zeitraum, von einem Nachbargrundstück, ein PKW-Anhänger entwendet worden. Es ist anzunehmen, dass beide Taten im Zusammenhang stehen. Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Bergen, unter 05051/471660, zu wenden.

