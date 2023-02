Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Celle (ots)

Celle - Am 28.01.23,gegen 04:30 Uhr, soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Bereich der Schuhstraße/Kanzleistraße gekommen sein. Das spätere Opfer zeigte an, dass es aus einer Lokalität gekommen sei und gesehen habe wie eine Personengruppe auf eine einzelne, am Boden liegende, Person eingewirkt hat. Der Anzeigende hat die Personengruppe angesprochen und ist daraufhin selbst angegriffen und geschlagen worden. Wer Hinweise auf das mögliche weitere Opfer oder zur Tat selbst geben kann, wendet sich an die Polizei in Celle unter 05141/277 0

