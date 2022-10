Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Raub auf Juweliergeschäft in der Innenstadt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstag, 01. Oktober 2022, einen Raub in einem Juweliergeschäft in der Bahnhofstraße in Delmenhorst begangen und dabei Schmuck aus der Auslage erlangt.

Der Mann betrat um 09:40 Uhr das Fachgeschäft und forderte die Angestellten zur Herausgabe von Schmuck auf. Seiner Forderung verlieh er durch das Ziehen einer Waffe Nachdruck. Aus der Auslage am Eingang ergriff er mehrere Schmuckgegenstände, verließ das Geschäft und flüchtete in Richtung Bahnhof.

Der Mann war

- ungefähr 175 cm groß - von schlanker Statur - geschätztes Alter Ende 20 - trug einen weiße Mund-Nasen-Bedeckung im Gesicht und eine dunkle Kapuze auf dem Kopf - bekleidet mit einer dunklen Hose und einer dunklen Jacke

Wer weitere Hinweise zum männlichen Täter geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

