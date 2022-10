Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden auf der B212 in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Zwei Personen wurden am Dienstag, 04. Oktober 2022, 08:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der B212 in Nordenham leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Zur Unfallzeit befuhr ein 49-Jähriger aus Friesland mit einem Skoda die B437 in Richtung Rodenkirchen. Beim Wechsel auf die B212 in Richtung Brake missachtete er die Vorfahrt einer 27-Jährigen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis, die die durchgängige Fahrbahn der B212 mit einem Skoda in Richtung Brake befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Insgesamt wurde der Schaden mit 25.000 Euro angegeben.

Sowohl der 49-Jährige als auch die 27-Jährige wurden zur Behandlung ihrer Verletzungen in Krankenhäuser gefahren.

