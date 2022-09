Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Dorsten/Haltern: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Auf der Kraneburgstraße wurde eine schwarze Mercedes E-Klasse beschädigt. Der Pkw weist eine Delle und Kratzer an der Beifahrertür auf. Außerdem ist blauer Farbabrieb an der Unfallstelle zu erkennen. Weitere Hinweise auf den Verursacher oder dessen Pkw liegen nicht vor. Der Unfall ereignete sich zwischen Sonntagnachmittag und Mittwochmittag. Der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Eine 37-jährige Bottroperin parkte ihren grünen VW T-Cross am Dienstag gegen 20.00 Uhr auf einem Parkplatz an der Henry-Dunant-Straße. Zu dieser Zeit war der Pkw noch unbeschädigt. Als sie am Mittwochmorgen wieder zu ihrem Pkw zurückkehrte, entdeckte sie einen erheblichen Lackschaden an der Beifahrerseite. Betroffen sind die Beifahrertür, der vordere rechte Radkasten und die Felge vorne rechts. Der Schaden wird auf 6000 Euro geschätzt.

Dorsten

In der Tiefgarage am Platz der Deutschen Einheit kam es am Mittwoch zu einer Verkehrsunfallflucht. Betroffen ist ein weißer Mitsubishi Space Star, der nach einem Zusammenstoß nun Beschädigungen am hinteren rechten Radkasten und an der Stoßstange aufweist. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Der Verursacher ist geflüchtet, ohne seinen Pflichten nachzukommen und schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Der Tatzeitraum liegt zwischen 8.00 und 13.40 Uhr.

Haltern am See

Am Dienstag zwischen 20.30 und 20.45 Uhr wurde auf der Münsterstraße eine schwarze Mercedes E-Klasse rechtsseitig am Heck beschädigt und der Verursacher ist vom Unfallort geflüchtet. Der Schaden wird auf 4500 Euro geschätzt.

Fahrerflucht nach einem Unfall ist kein Kavaliersdelikt. Falls Sie Hinweise zu den Unfällen oder dessen Verursachern geben können, melden Sie sich doch bitte bei der Polizei in Recklinghausen. Die zuständigen Kollegen erreichen Sie unter 0800 2361 111.

