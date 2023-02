Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Stromkasten beschädigt

Celle (ots)

Winsen/Aller - Im Wochenendgebiet Südohe kam es am 02.02.2023, gegen 22:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Marderstieg. Nach ersten Feststellungen kam ein bislang unbekanntes Fahrzeug aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Stromkasten. Der Stromkasten ist durch den Zusammenstoß beschädigt worden. Der/die Verutrsacher/-in hat sich nicht um die Schadensregulierung bemüht. Wer Hinweise zum/zur Verursacher/-in machen kann, wendet sich an die Polizei in Wietze unter 05146/986230

