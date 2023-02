Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Hambühren (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03.00 Uhr, kam es in der Ortschaft Hambühren im Verlauf der B 214 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Fahranfänger aus dem Landkreis Celle war mit seinem Pkw Mercedes auf der Bundesstraße in Richtung Celle unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Pkw prallte zunächst gegen einen auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite geparkten Anhänger, danach stieß er noch gegen einen Stromverteilerkasten sowie schließlich gegen eine Betonmauer. Der Fahrer wurde schwer verletzt von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen und kam nach der Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Aufprall wurde der Pkw total zerstört. Die B 214 musste in der Ortschaft Hambühren während der Unfallaufnahme und zur Räumung der Unfallstelle voll gesperrt werden. Insgesamt ist ein Sachschaden von mindestens EUR 13000,- entstanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell