Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Geplanter, nicht angemeldeter, Rave in der ehemaligen Jugendherberge

Celle (ots)

Celle - Im Laufe der vergangenen Woche sind bei der Polizei Hinweise auf eine Veranstaltung am Wochenende in der leerstehenden Jugendherberge in Celle eingegangen. Durch Recherche ist eine entsprechende Veranstaltung in den sozialen Medien gefunden worden, welche zur Spitze über 200 Abonnentinnen und Abonnenten hatte. Die Polizei informierte den Eigentümer und verstärkte die Präsenz im Bereich der Jugendherberge über das Wochenende. Bereits am Freitag konnten erste Personengruppen am und auf dem Weg zum Objekt festgestellt werden. Auch am Veranstaltungstag selbst sind Personengruppen festgestellt worden. Teils sind auch Musikanlagen mitgeführt worden. Die Polizei führte entsprechende Gespräche mit den angetroffenen Personen und sprach Platzverweise aus. Bei den durchgeführten Kontrollen konnte ein 24-jähriger Fahrzeugführer aus Winsen/Aller angetroffen werden, welcher nach ersten Erkenntnissen seinen PKW unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln führte. Bei einem weiteren kontrolliertem Fahrzeug wurde festgestellt, dass die Betriebserlaubnis erloschen war. Entsprechende Maßnahmen und Strafanzeigen wurden eingeleitet.

