Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Spechbach: Einbruch in Clubhaus; Tatzusammenhang mit zwei weiteren Clubhauseinbrüchen in Epfenbach und Waldwimmersbach wahrscheinlich

Spechbach (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde neben den Clubhäusern in Epfenbach und Waldwimmersbach (PM vom 16.08.) auch in das Clubhaus des örtlichen Fußballvereins in Spechbach eingebrochen.

Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen lediglich aus der Heimkabine eine sogenannte Boombox -ein Bluetooth-Lautsprecher- im Wert von mehreren Hundert Euro.

Ein Tatzusammenhang mit zwei weiteren Clubhauseinbrüchen in Epfenbach und Waldwimmersbach ist wahrscheinlich.

Hinweise bitte an den Polizeiposten Meckesheim, Tel.: 06226/1336 oder an das Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0.

