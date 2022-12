Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 09.12.2022

Goslar (ots)

Seesen

Am 08.12.22 kam es gegen 14:30 Uhr zu einem Diebstahl einer E-Zigarette in einer Tankstelle auf der Braunschweiger Straße in Seesen. Demnach betrat eine männliche ca. 30 Jahre alte Person den Tankstellen-Shop entnahm eine E-Zigarette aus dem Verkaufsregal und steckte sich diese in die Jackentasche. Der Vorfall konnte durch einen Zeugen beobachtet werden. Nach Ansprache durch Zeugen/Mitarbeiter flüchtete der Täter jedoch mit dem Diebesgut fußläufig in Richtung Supermarkt REWE. Hier soll der Täter in einen polnischen PKW gestiegen sein. Trotz sofortiger Fahndung konnte der PKW durch die Polizeistreife nicht mehr angetroffen werden. Der Täter wird als ca. 30jährige männliche Person mit dunkler Bekleidung und Vollbart beschrieben. Beobachtungen/Hinweise bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440

