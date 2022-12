Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 07.11.2022

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am 06.12.2022, gegen 15:10 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Kurzen Straße Einmündungsbereich zur Lautenthaler Straße in Seesen. Die 42-jährige Unfallverursacherin aus Seesen wollte aus der Kurzen Straße nach links in die Lautenthaler Straße einbiegen und übersah hierbei den PKW einer anderen Verkehrsteilnehmerin. Obwohl die Unfallverursacherin die andere Unfallbeteiligte aufforderte ihre Personalien anzugeben, um eine Schadensregulierung herbeiführen zu können, entfernte sich diese unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 250 Euro geschätzt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Seesen in Verbindung zu setzen.

i.A. Weidenfeller, POK

