Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 06.12.2022

Goslar (ots)

Seesen

Am 05.12.22 gegen 07:40 Uhr befährt ein 35jähriger PKW-Fahrer aus Seesen die Straße Am Sonnenberg und kommt auf winterglatter Straße von der Fahrbahn ab. Der PKW rutscht in einen angrenzenden Zaun, sowie eine Mauer und verursacht Sachschaden. Der PKW ist nicht mehr fahrbereit. Gesamtschaden ca. 4000,- Euro.

Seesen

Am 05.12.22 gegen 08:20 Uhr kommt es auf der Wilhelmshöher Straße in Seesen zu einem Verkehrsunfall im Gegenverkehr. Auf Höhe der Hausnummer 2 A auf abschüssiger Straße stoßen zwei PKW auf winterglatter Straße zusammen. Die genaue Unfallursache konnte vor Ort noch nicht geklärt werden, da beide Beteiligte keinerlei Angaben zum Hergang machen. Verletzt wurde niemand. An beiden PKW entstand erheblicher Sachschaden. Geschätzt ca. 20.000,- Euro.

Seesen

Am 05.12.2022 gegen 13:35 Uhr kam es auf der B 242 im Bereich Münchehof zu einem Auffahrunfall zwischen zwei PKW. Demnach hat ein 37jährige geschädigte Fahrzeugführer mit einem PKW Fiat die B 242 aus Richtung B 243 in Richtung Münchehof befahren. Der 37jährige musste verkehrsbedingt an einem Stopp-Schild halten, welches der hinter ihm fahrende 25jährige PKW-Fahrer mit einem PKW Kia zu spät erkannte und auf diesen auffuhr. An beiden PKW entstand ein Sachschaden von ca. 3500,- Euro.

