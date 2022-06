Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220615.5 Heide: Kleinkraftrad gestohlen und am gleichen Tage aufgefunden

Heide (ots)

Am Dienstag um 9:45 Uhr kam ein 75jähriger Heider zur Polizeiwache, um den Diebstahl seines Kleinkraftrades anzuzeigen. Dieses war vor dem Eingang eines Wohnblocks in der Helgoländer Straße abgestellt worden und fehlte an seinem Platz. Bereits um 14 Uhr entdeckten Polizeibeamte das Kleinkraftrad in der Sylter Straße. Dort stand das Gefährt mit aufgebrochenem Aufbewahrungsfach. Auch die Batterie wurde entfernt. Laut Besitzer sollen sich in dem Fach mehrere Kettenschlösser befunden haben.

