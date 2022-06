Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220615.3 Wrist: Zigarettenautomat aufgebrochen

Wrist (ots)

Am Dienstag um 7 Uhr entdeckte ein Anwohner, dass der Zigarettenautomat in der Stettiner Straße aufgebrochen wurde. Der Automat befand sich an der Hauswand des Eckhauses am Sportplatz. Unbekannte Täter hebelten das Gerät auf und entnahmen bis auf vier Schachteln den gesamten Inhalt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

