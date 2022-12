POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 06.12.2022

Goslar (ots) - Kellerbrand in Oker In einem Mehrfamilienhaus in Oker kam es am 03.12.2022, gegen 15:25 Uhr zu einem Brand in einem Kellerraum. Hier fingen aus bislang ungeklärter Ursache mehrere Kartons Feuer. Das Gebäude wurde evakuiert. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehren Goslar und Oker kamen zum Einsatz. Die B 498 in Oker (innerorts) musste während des Löscheinsatzes zeitweise gesperrt werden. Der Schaden ...

