Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230316-1: Weiterer Hauptverdächtiger in Brühl festgenommen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Lokale Tätergruppe mutmaßlich für mehrere Eigentumsdelikte verantwortlich

Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 1 vom 16. Dezember 2022 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/5396703

Am Dienstagmorgen (14. März) haben Ermittler des Kriminalkommissariats 23 mit Beschlüssen vom Amtsgericht drei Wohnungen in Brühl durchsucht und einen weiteren Hauptverdächtigen (22) festgenommen. Zwei mutmaßliche Mittäter (16, 18) sitzen bereits in Untersuchungshaft.

Seit August 2022 ermitteln die Kriminalbeamten wegen mehrere schwerer Diebstahlsdelikte, bei denen unter anderem hochwertige E-Bikes in Brühl und angrenzenden Ortschaften entwendet wurden. Nachdem sich zwei der Verdächtigen in Haft befanden, registrierten die Ermittler weitere gleichgelagerte Delikte. Die fortgeführten Ermittlungen ergaben, dass der 22-jährige Tatverdächtige auch im Anschluss an die Festnahmen seiner mutmaßlichen Komplizen weitere E-Bikes entwendete. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete das Verladen eines E-Bikes in einen Kleintransporter, der den Beamten bereits als Tatfahrzeug möglicher Hehler bekannt war. Im Zuge von Durchsuchungen fanden Beamte das gestohlene E-Bike und Beweise für den Diebstahl. Weiterhin ergaben sich Hinweise, dass die nun inhaftierten Täter ebenfalls für die Entwendung eines Tresors aus einer Schule in Brühl verantwortlich sein könnten. Das Amtsgericht erließ gegen den 22-Jährigen einen Haftbefehl. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell