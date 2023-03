POL-REK: 230315-1: Unbekannter entwendete Mercedes von Garagenauffahrt

Kerpen (ots) - Polizei sucht Zeugen Ein bislang unbekannter Mann ist in der Nacht zu Dienstag (14. März) am Bahnhof Kerpen-Horrem in einen Kiosk eingebrochen. Samt Beute flüchtete der Unbekannte vom Tatort. Er soll dunkle Haare gehabt haben und zur Tatzeit mit einer hellen Winterjacke, einer schwarzen Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen sein. Sein Gesicht habe er mit einem Mund-Nasen-Schutz verdeckt und bei ...

