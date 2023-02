Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Versuchter Einbruch in Borner Tankstelle

Born (ots)

Am heutigen Dienstag, dem 14.02.2023 versuchten ersten Erkenntnissen zufolge, bisher unbekannte Täter gegen 02:00 Uhr gewaltsam in die Tankstelle in Born einzudringen. Dies gelang augenscheinlich nicht. Der Kriminaldauerdienst hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen übernommen. Der entstandene Schaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Barth unter 038231 6720, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

