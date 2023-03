Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230317-1: Geldautomaten gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Elsdorf (ots)

Polizei Rhein-Erft-Kreis hat umfangreiche Ermittlungen eingeleitet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach drei Tatverdächtigen, die am frühen Freitagmorgen (17. März) in Elsdorf einen Geldautomaten einer Bankfiliale gesprengt haben. Polizisten fahndeten umgehend nach den Tätern, die mit einem dunklen Audi in Richtung Tolhausen geflüchtet sein sollen. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 fragen:

- Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit der Automatensprengung in Zusammenhang stehen könnten? - Wer hat die Täter bei der Tatausführung oder Flucht gesehen und kann nähere Angaben zu dem Fluchtfahrzeug und dessen Insassen machen?

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Erkenntnissen sollen drei Männer gegen 4.15 Uhr den Vorraum der Bankfiliale an der Gladbacher Straße betreten haben. Anwohner hörten zunächst leise Geräusche und später einen lauten Knall. Aus mindestens einem aufgesprengten Automaten entnahmen die Täter Bargeld und flüchteten anschließend. Auch Polizeibeamte der umliegenden Kreispolizeibehörden fahndeten unmittelbar nach den flüchtigen Tätern. Umherfliegende Splitter der Verglasung der Filiale beschädigten parkende Autos auf der Straße. Vorsorglich verließ eine Anwohnerin ihre Wohnung die unmittelbar über der Filiale liegt. Sie kam vorrübergehend bei Angehörigen unter.

Ein extra hinzugerufener Statiker überprüfte die Schäden am Gebäude. Nach erster Einschätzung besteht keine Einsturzgefahr. Aktuell sichern Spezialisten des Polizeipräsidiums Köln die Spuren am Einsatzort. Daher ist Gladbacher Straße aktuell noch immer für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Polizei Rhein-Erft-Kreis informiert über die aktuelle Situation am Einsatzort fortlaufend über ihren Facebook-Kanal. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell